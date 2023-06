Спасители с лодки са измъкнали стотици хора от наводнени къщи след разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ в Южна Украйна, съобщиха днес доброволци и представители на властите, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че други хора обаче са все по-отчаяни, докато чакат помощ.

The AFU ukronazis dropped an explosive on the emergency services workers while they were evacuating the residents of the flooded New Kakhovka.

I'll say it again: THE UKRONAZIS BOMBED THE RESCUERS WHILE THEY WERE EVACUATING CIVILIANS FROM THE FLOOD WHICH THE UKRONAZIS HAVE MADE. pic.twitter.com/fmOrlrj0ZO — Spanish Inquisition Baba Yaga 🇷🇺🇨🇦🇲🇽 (@AltarielArtanis) June 7, 2023

Приятели и роднини публикуват трескави призиви в интернет с имена, снимки и GPS координати на местни жители, включително деца и много възрастни хора, които все още чакат да бъдат прибрани.

Not Kakhovka Dam alone: Russia destroys dams in occupied Zaporizhzhia oblast https://t.co/Yh9lIvWE86 — Torgny Hinnemo (@T0rgny) June 8, 2023

NEWS UPDATE NOVA KAKHOVKA EVENING JUNE 7

I don't know who's responsible for destruction of the Nova Kakhovka dam, but if you do what you can to worsen the situation and destroy the remnants of the dam, you're the prime suspect, not the victim. Ukraine keeps the gates at Dnipro… pic.twitter.com/WmQK2h0eZh — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) June 7, 2023

Координаторът на група доброволци съобщи в Телеграм канал, че призивите пристигат непрекъснато и че стават по-спешни от предишния ден, защото на хората им липсват храна и питейна вода.

In such conditions, Russian servicemen are now working in the flooded Novaya Kakhovka pic.twitter.com/TCIJqZQIIZ — Sprinter (@Sprinter99880) June 8, 2023

Украйна и Русия се обвиняват взаимно за взривяването на стената на язовир "Каховка" на река Днепър в ранните часове на деня във вторник.

🇷🇺 The Russian Armed forces keep working even after the terrorist attack by the Kiev regime on the Novaya Kakhovka Dam. pic.twitter.com/DlIgeTQb6c — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) June 8, 2023

На контролирания от Русия ляв бряг на реката, назначените от Москва служители наредиха на жителите на няколко района да се евакуират.

The destruction of the Kakhovka dam will not only decimate agriculture in southern Ukraine but also aquaculture and fragile ecosystems. The extent of the destruction won't be fully known for years, but some of it is already apparent, like these dying fish upstream from the dam. pic.twitter.com/EdV4KQHQA7 — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) June 7, 2023

Владимир Салдо, най-високопоставеният представител на назначената от Русия администрация в Херсонска област, заяви днес по обед, че са били евакуирани приблизително 4300 души, включително 171 деца и 42 души с увреждания.

Повече от 14 000 жилища са били наводнени, съобщиха от службите за спешна помощ.