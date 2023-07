"Гранична полиция" е арестувала пиян британец през нощта в неделя срещу понеделник на летище София след аварийно кацане на полет от турския курорт Бодрум за Глазгоу. Това потвърдиха от ведомството за NOVA.

По информация от следствието 29-годишният пътник опитал да отвори авариен люк по време на полет. Това станало причина самолетът да кацне аварийно в София. На място веднага се отзовават полицаи от "Гранична полиция", които констатират, че мъжът се държи неадекватно и агресивно. Той първо е отведен в помещение за временно настаняване на задържани лица, а по-късно е откаран от екип на Спешна помощ във ВМА София.

По информация на NOVA той все още е в лечебното заведение, където е настанен в психиатричното отделение заради констатирана шизофрения.

"Дейли мейл" съобщава някои подробности за инцидента с акцент върху разказа на 52-годишния Антъни Спенс, който на практика е успял да спре пияния мъж да отвори вратата на самолета на нискобюджетната компания Jet2 по време на полета, посочва БНР.

Инцидентът е станал 10 минути след излитането на самолета и на Антъни се е наложило да се бори около един час с пияния мъж до аварийното кацане, като помощ са му оказали само две от стюардесите. Изданието е качило видео от ареста на мъжа, за когото се смята, че е шотландец от Глазгоу. Вижда се как той оказва съпротива на българските полицаи, които го измъкват от самолета под гневните викове на пътниците.

British passengers were left fearing for their lives when an 'extremely drunk' passenger allegedly tried to open the plane door during a Jet2 flight from Turkey to the UK, forcing the flight to make an emergency landing.#FLIGHT #jet2 #plane pic.twitter.com/2lOdlDZPnD