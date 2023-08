Президентът на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес целуна по устните Джени Ермосо, след победата на Испания на Световното първенство по футбол за жени. Това се случи по време на церемонията след победата на отбора над Англия с 1:0 на финала в неделя.

В понеделник Рубиалес заяви: "Напълно сгреших, трябва да го призная". И последва извинение. "Беше без лошо намерение в момент с много вълнения. На момента го възприехме като нещо естествено, но навън се заформи суматоха. Трябва да се извиня, да се поуча от това и да разбера, че когато си президент, трябва да си по-внимателен", заяви той.

Испания и Англия ще спорят на финала на Световното по футбол за жени

Рубиалес беше критикуван от някои министри от испанското правителство и попадна под обстрел в социалните мрежи. Испанският министър по въпросите на равенството Ирене Монтеро заяви: "Това е форма на сексуално насилие, от което жените страдат ежедневно".

Испанският министър на спорта Микел Исета заяви пред испанското обществено радио, че е "неприемливо" Рубиалес да целува Ермосо и добави: "Първото нещо, което трябва да направи, е да даде обяснения и да се извини, това е логичното и разумното нещо".

😳 FIFA suspended the president of the Spanish Federation Luis Rubiales for 90 DAYS - all because he kissed a football player without her consent#Rubiales #FIFA #FIFAWomensWorldCup2023 #FIFAWomensWorldCup #FIFAWWC #RubialesOut pic.twitter.com/VPhm2aHNxj