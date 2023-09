Един човек загина и четирима са ранени след стрелба в словашката столица Братислава в нощта срещу четвъртък, предаде Ройтерс.

Младеж стреля по дома на непълнолетно момиче, заплашвал, че ще я убие

Стрелбата е извършена в квартала „Дубравка”. Говорител на органите на реда каза пред местната информационна агенция ТАСР, че униформените са пристигнали на мястото, след като получили сигнали за изстрели и експлозия.

Shooting incident in Slovak capital leaves one dead, four injured https://t.co/Yg6JCQFuGs