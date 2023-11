Необразована, самотна майка и първият човек, който някога е получавал шест звезди "Мишлен", Йожени Бразие беше дълго време забравена от света. Коя, обаче, е тази впечаляваща жена и какъв е нейния принос за кулинарното изкуство във Франция?

Известна като "майката на френската кухня", Йожени Бразие не успява да завърши основно образование и е била принудена да напусне дома си на 19 г., след като забременява. Въпреки това, на 40 г., тя управлява два ресторанта и е най-титулуваният готвач в света. През 1933 г. тя ще стане първият човек, получил шест звезди "Мишлен" - рекорд, който остава неоспорим до 1998 г.

През 19-и и началото на 20-и век пътят към превръщането в топ готвач във Франция следва строги правила. Момчета на възраст между 10 и 13 години трябва да чиракуват в кухните, проправяйки си път нагоре в йерархията. Следва обучение, предимно в Париж, понякога в Ница и на брега на Нормандия, работейки в курорти.

Израствайки в началото на 1900 г., семейството ѝ живее във ферма в La Tranclière, на 56 км. североизточно от Лион. Под ръководството на майка си, Брейзиър започва да готви от много, много малка. До петгодишна възраст тя вече може да прави два вида тарт, въпреки че не ѝ се позволява да включва фурната.

Майката на Йожени умира, когато тя е едва на 10 г. Малкото момиче започва работа в съседна ферма, за да осигури прехраната на семейството си. Но през 1914 г. 19-годишната Брейзър забременява и баща ѝ я гони от дома.

За да свърже двата края, Брейзиър получава домакинска работа в богато лионско семейство, като настанява сина си Гастон в интернат. Бъдещата топ-кулинарка поема ролята и на готвач, пътувайки със семейството, и така без готварски книги, със съветите на търговците, персонала на хотелите, в които отсяда заедно с благодетелите си, тя развива своите готварски умения.

Eugénie Brazier was raised on a farm before entering domestic service until she pursued her dream as a chef. Known as "la Mère Brazier", in 1933, she became the first person awarded six Michelin stars, three each at two restaurants. pic.twitter.com/oNNY6ajbNq