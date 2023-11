Според източник, близък до херцога на Съсекс, принц Хари няма да гледа последния шести сезон на сериала "Короната", заради "чувствителното за него съдържание", посочи Deadline.

Принц Хари няма лоши чувства към създателите на сериала, но относно посоката на сезона той не е имал представа за епизодите.

"All one wants is for that girl to find peace." pic.twitter.com/c9yutaQ3dB

По-рано в четвъртък вестник "The Daily Telegraph" съобщи, че принц Хари ще проследи последната част от историята. Той призна, че е гледал предишните сезони и се пошегува, че е проверявал фактите с лист и химикал.

The final chapter begins on November 16th. Visit https://t.co/qQUYOxdqP2 for more photos: https://t.co/ltJWqaONYP pic.twitter.com/M4nciA3yTY

През 2021 г. Хари каза, че се чувства комфортно с това да гледа "Короната" и го предпочита пред други истории написани за семейството му.

В шести сезон се описват последните седмици от живота на принцеса Даяна, включително и последния ѝ разговор с Хари и Уилям. Хари си спомня много добре този момент, макар да е бил само на 12 години. Това, което тежи днес на принца е, че тогава е бързал да си каже "довиждане" с майка си. В документаления филм на BBC от 2017 г. той заяви, че ако е знаел какво ще се случи нямаше да постъпи така.

The Crown: The Official Podcast with @edibow also returns along with the new series. Listen for cast interviews, behind the scenes tidbits and crew insights. https://t.co/fSEmdVBNxH