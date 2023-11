Нашето слънце и други звезди се образуват, когато плътна купчина междузвезден газ и прах се срива под собственото си гравитационно привличане. След като звездата се роди в центъра на такъв облак, останалият материал образува около нея въртящ се диск, който подхранва звездния растеж и често води до появата на планети.

Новородените звезди с такива околозвездни дискове са наблюдавани от астрономите само в нашата галактика Млечен път - досега. В сряда изследователите съобщиха, че са забелязали такъв диск около звезда, по-голяма и по-светла от Слънцето, която се намира в една от най-близките ни съседни галактики - Големия Магеланов облак.

📸 This view of young stars and gas clouds in our neighbouring galaxy, the Large Magellanic Cloud, was taken by the NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope in 2010 👉 https://t.co/sO55lcZrwt pic.twitter.com/UbHx1IODSM