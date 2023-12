Руският опозиционен политик Алексей Навални, който излежава 19-годишна присъда за „екстремизъм”, потвърди информацията, че е пристигнал в затвор в Арктика, който по думите му е затрупан със сняг. Той допълни, че е в отлично настроение въпреки уморителното 20-дневно пътуване, пише „Ройтерс”.

„Аз съм вашият нов Дядо Мраз”, се казва в шеговито изявление на Навални от новото място за лишаване от свобода, публикувано от неговите адвокати в социалната мрежа X.

1/9 I am your new Santa Claus.



Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.