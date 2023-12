В родният дом на Бионсе е избухнал пожар. Къщата се намира в квартал Third Ward на Хюстън, Тексас. Там певицата е живяла до 5-годишна възраст.

Около 2 часа сутринта в понеделник в дома е пламнал огън. Според Houston Chronicle пожарната служба в Хюстън е пристигнала на мястото в рамките на пет минути и успяла да загаси пламъците. Настоящите обитатели се евакуирали бързо и без помощ. Не се съобщава за пострадали.

Дете и двама възрастни загинаха при пожар в къща за гости в Румъния (СНИМКИ)

Beyoncé's childhood home on Rosedale Street in Houston's Third Ward catches fire on Christmas Day - KTRK-TV https://t.co/WqMmD9IBZs