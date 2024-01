На 8 януари фермерите в цяла Германия ще проведат стачки срещу намаляването на субсидиите от федералното правителство. 48 трактора на земеделски производители вече са се събрали пред Бранденбургската врата, съобщава Tagesspiegel.

Тракторите са паркирани край пътя близо до Бранденбургската врата. На плакатите на протестиращите фермери са изписани лозунги като "По-добре смърт, отколкото робство" и "Никога не хапете ръката, която ви храни".

🇩🇪Germany🇩🇪 🔥The farmers protest startet🔥 🚜 in every part of Germany 🚜 pic.twitter.com/o9Z31gVhn2

Общо около 300 фермери са се регистрирали за участие в протестите. По-големи акции ще се проведат в Мюнхен, Хамбург, Висбаден, Магдебург, Майнц и Бремен.

Берлинската полиция поиска от земеделските производители да премахнат тракторите, които блокират пътищата на всеки 30 минути. Фермерите обаче се обърнаха към съда, който застана на тяхна страна и задължи тракторите да пропускат само полицейски автомобили и коли на бърза помощ.

Заради бюджетната криза през декември германското правителство обяви отмяната на субсидиите за дизелово гориво. Това щеше да донесе на бюджета 440 млн. евро. Освен това, като част от икономиите, германското правителство се застъпи за отмяна на благоприятното данъчно облагане на превозните средства в горското и селското стопанство. Това би трябвало да донесе на бюджета още 480 млн. евро.

🇩🇪💥#Strikes and road blockades begin throughout #Germany. Columns of farmers from all over the country march towards #Berlin.#Germany #GermanFarmers #Germans pic.twitter.com/LTu1muS12y