Родената в Украйна 26-годишна Каролина Шино стана "Мис Япония", съобщи Би Би Си. Тя се преселва от родната си страна на петгодишна възраст. Победата ѝ отново разпали дебата какво означава да бъдеш японец, предаде DarikNews.bg .

Ukrainian born named Miss Japan re-ignites debate on what it means to be Japanese https://t.co/qniJR2EXsS