Трима души бяха ранени при нападение с нож на парижката гара „Лион“, която е основен туристически център. Това съобщи полицията, като добави, че заподозреният е арестуван.

Задържаният мъж, чиято националност не беше разкрита, е извършил атака с нож около 8:00ч. сутринта на гарата, която обслужва вътрешните влакове, както и тези, пътуващи за Швейцария и Италия.

🚨🇫🇷Paris, France Another day another knife attack. Several people injured, perpetrator arrested & yes he was. pic.twitter.com/9prmFayboX

Един човек е с тежки наранявания, а други двама са с леки травми. „Заподозреният не е викал никакви религиозни лозунги по време на нападението си“, каза източник от полицията. „Той представи на полицията италианска шофьорска книжка“. Районът между зали едно и три беше временно недостъпен.

Three people have been injured in a knife attack at the Gare de Lyon railway station in Paris.



No prizes for guessing the suspect and motive. pic.twitter.com/xP6TFtBBOo