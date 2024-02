Създателят на музиката от легендарните "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс" Джон Уилямс празнува 92-рия си рожден ден. Гениалният композитор е роден на 8 февруари 1932 г. във Флорал Парк, Лонг Айлънд, Ню Йорк, в семейството на Етер и Джон Уилямс старши. Баща му е джаз барабанист, свирил с популярната група „Реймънд Скот“. През 1948 г. Уилямс се мести със семейството си в района на Лос Анджелис. През 1950 г. завършва гимназията на Северен Холивуд. След това учи в Калифорнийския университет в Лос Анджелис и ходи на частни уроци по музика.

След като приключва военна му служба, той се мести в Ню Йорк и постъпва в легендарното училище по изкуствата „Джулиарт“.

През 1980 г. Джон Уилямс става диригент на Бостънския Pops оркестър, подсекция на Бостънския симфоничен оркестър. Музиката, която той пише за филма на Стивън Спилбърг от 1982 г. „Извънземното“ е един от малкото примери в историята на киното, когато кадри от филма са редактирани, за да съответстват с музикалната интерпретация на композитора.

В „Duel of the Fates“, композирано за „Междузвездни войни: Епизод I - Невидима заплаха“, Уилямс използва санскритски думи, за да засили агресивния ефект от музиката. За „Епизод II“ Уилямс композира музикалната тема „Across the Stars“ за романтичните сцени между Анакин Скайуокър и Падме Амидала. За „Епизод III“ Уилямс композира темата „Battle of the Heroes“, която съпътства дуела между Дарт Вейдър и Оби-Уан Кеноби. За цялата поредица Уилямс създава 14 часа музика, включваща темите „The Emperor's Theme“, „The Imperial March“, „Across the Stars“, „Duel of the Fates“, „Battle of the Heroes“, „A Hero Falls“, „The Force Theme“, „Rebel Fanfare“, „Luke's Theme“ и „Princess Leia's Theme.“

Джон Уилямс е композирал музиката или отделни песни за 109 филма. Той е автор и на музиката за Олимпийските игри през 1984, 1988, 1996 и 2000 г.

Джон Уилямс печели 5 награди „Оскар“, 4 награди „Златен глобус“, 20 награди „Грами“, 7 награди БАФТА и 2 награди „Еми“. Уилямс е номиниран 45 пъти за наградите на Академията, което го нарежда на второ място по номинации след Уолт Дисни, 21 пъти за награда "Златен глобус" и 59 пъти за награда "Грами".

През 2022 г. Уилямс получи званието "почетен рицар на Ордена на Британската империя", връчен от кралица Елизабет II „за заслуги към филмовата музика“.

Уилямс е носител на многобройни отличия, сред които на Почетния център "Кенеди" през 2004 г., "Националния медал на изкуствата" през 2009 г. и наградата за житейски постижения на AFI през 2016 г.

Въведен е в Залата на славата на композиторите 1998 г., в Hollywood Bowl 's Залата на славата през 2000 г. и Залата на славата на американската класическа музика през 2004 г.

Той е композирал музиката за девет от 25-е най-касови филма в боксофиса на САЩ.

През 2005 г. Американският филмов институт избра музиката на Уилямс към "Междузвездни войни" за най-добрата филмова музика на всички времена. Библиотеката на Конгреса въведе саундтрака на в Националния регистър на звукозаписите като „културно и историческо наследство“.

Наскоро легендарният композитор обяви, че е възможно да се пенсионира, предаде "Дедлайн". Уилямс каза, че щом Харисън Форд може да направи това, значи и той би могъл.