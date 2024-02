Говорителят на руския опозиционер Алексей Навални заяви, че все още няма потвърждение за смъртта му.

В публикация в „Екс” Кира Ярмиш написа: „Федералната служба на Русия разпространява новини за смъртта на Алексей Навални. Все още нямаме потвърждение за това”.

