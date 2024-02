Политическите лидери от цял свят реагираха мигновено на новинат за смъртта на руския опозиционер Алексей Навални.

Русия: Алексей Навални е мъртъв

Mайката на Алексей Навални - Людмила oтказва да повярва, че синът ѝ е мъртъв. „Не искам да чувам никакви съболезнования. Видяхме сина ни в колонията на 12 февруари беше жив, здрав, весел“, добави тя.

Леонид Волков, бивш ръководител на политическата организация на Алексей Навални, реагира остро на информацията. "Нямаме основание да вярваме на държавната пропаганда. Ако това се окаже истина обаче, то няма да е защото Навални е починал, а защото Путин го е убил". Не вярвам на нито една тяхна дума", пише той в X.

Съединените щати заявиха, че смъртта в затвора на руския опозиционен лидер Алексий Навални е "ужасна трагедия". Американският държавен секретар Антъни Блинкен посочи, че Русия носи отговорност за случилото се.

„Смъртта му в руски затвор, фиксацията и страхът от един човек само подчертават слабостта и гниенето в сърцето на системата, която Путин изгради“, каза Блинкен в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността в Германия. Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан заяви, че „дългата и мръсна история на Кремъл за нанасяне на вреда на опонентите му, повдига истински и очевидни въпроси за случилото се“.

Президентът на Латвия каза, че Навални е бил "брутално убит от Кремъл".

„Каквото и да мислите за Алексей Навални като политик, той просто беше брутално убит от Кремъл. Това е факт и това и е нещо, което човек трябва да знае за истинската същност на сегашния режим на Русия“, каза президентът Едгарс Ринкевичс по X, поднасяйки съболезнования на роднините на Навални.

