Хиляди души посрещнаха китайският лидер Си Дзинпин в Белград, предаде БГНЕС. Тържествената церемония включваше топовни салюти от 10 почетни взвода, изпълнение на националните химни и преглед на почетния караул.

След това сръбският президент Александър Вучич и Си Дзинпин се отправиха към северната тераса на Двореца на Сърбия.

Вучич подчерта, че „Китай е голям и стабилен приятел на Сърбия“, съобщи вестник "Политика".

On Wednesday, Chinese President Xi Jinping, who's on a state visit to Serbia, was greeted by thousands of Serbians in Belgrade. pic.twitter.com/VfYHmDvQNb