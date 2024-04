Тринайсетгодишно момче от България е предполагаем убиец на бездомник в западния германски град Дортмунд, съобщиха днес полицията и прокуратурата, цитирани от ДПА. Видеозапис от мобилен телефон показва как детето е намушкало мъжа с нож снощи.

Аутопсията е показала, че смъртта на 31-годишната жертва е причинена от няколко прободни рани. Със сигурност смъртоносните пробождания са нанесени от дете, "ненавършило възраст за носене на наказателна отговорност", гласи информацията от полицията и прокуратурата.

Преди това е имало словесен спор между жертвата и детето. Показания за това са дали други трима непълнолетни, които също са били временно задържани.

Освен предполагаемия 13-годишен извършител на убийството са били арестувани още едно дете на същата възраст и две момчета на 14 и 15 години. ДПА отбелязва, че двете 13-годишни момчета вече са освободени от ареста, след като е минало изслушването им.

Убитият мъж е бил разпознат няколко часа след нападението. Първоначално свидетели чули кавгата и се обадили в полицията. Четиримата малолетни са избягали от местопрестъплението, но били задържани минути по-късно и отведени в предварителен арест.

Според съобщение на полицията от днес на този етап от разследването може да се допусне, че четирите момчета "са срещнали жертвата случайно на пристанището". Свидетели са чули размяна на обиди между едното 13-годишно момче и бездомния човек. Имало е сборичкване и според показанията 13-годишният е намушкал жертвата. Предполагаемият извършител е българин, уточнява ДПА.

