Животинските оракули отново станаха на мода по време на първенството в Германия, чийто финал предстои след 3 дни. Този път прогнозата е на орангутан от зоологическата градина в Дортмунд.

Walter the Orangutan from Dortmund Zoo backs Germany to win against Scotland... #GERSCO #EURO2024 pic.twitter.com/HBhqlkDJnZ



Животното на име Валтер предсказа, че победител в срещата за купата ще бъде отборът на Испания. Маймуната беше провокирана от управата на зоопарка да избере лакомства, поставени в 2 торби с националните флагове на страните финалисти. Най-напред предпочете тази със знамето на "Ла фурия".

As the #Euro2024 teams make their way to the semi-finals, German orangutan Walter predicted the Netherlands as winners of their upcoming match against England pic.twitter.com/rTZcfI38nN