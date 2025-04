Група пусти, необитаеми вулканични острови близо до Антарктика, покрити с ледници и дом на пингвини, бяха също засегнати от търговската война на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ им наложи 10% мита върху стоките от тези острови.

Остров Хърд и островите Макдоналд, които образуват "външна територия" на Австралия, са сред най-отдалечените места на Земята, достъпни само чрез двуседмично пътуване с лодка от Пърт на западния бряг на Австралия. Те са напълно необитаеми, като последното посещение на хора се смята, че е било преди близо 10 години. И са известни с популациите си от пингвини и морски птици.

Независимо от това островите Хърд и Макдоналд фигурират в списъка, публикуван от Белия дом на „държави“, на които ще бъдат наложени нови търговски мита. Австралийският премиер Антъни Албанезе каза в четвъртък: „Никъде на Земята не е безопасно“.

След налагането на митата от Тръмп: Много стоки може да поевтинеят

Тръмп обяви страните, които сега подлежат на мита, на пресконференция на 2 април, като използва плакат като реквизит. Допълнителните държави - включително островите Хърд и Макдоналд, които впрочем не са държави, бяха изброени на листове хартия, раздадени на репортерите.

President Trump announced far-reaching tariffs on most of the United States’ trading partners. So far-reaching that they include a remote, sub-Antarctic island group inhabited mainly by penguins. https://t.co/KiTXintcgg

На един от листовете се твърди, че островите Хърд и Макдоналд в момента налагат „тарифа на САЩ“ от 10 %, като с малки букви се уточнява, че това включва „валутни манипулации и търговски бариери“.

В замяна на това в листа се казва, че САЩ ще налагат „реципрочни тарифи с отстъпка“ на островите в размер на 10%.

Островите са малки. Според съобщенията площта им е 37 000 хектара, което ги прави малко по-големи от щата Филаделфия, посочва БГНЕС.

Според ЮНЕСКО, която обяви островите за обект на световното наследство през 1997 г., те са покрити със скали и ледници. На остров Хърд се намира действащ вулкан, а остров Макдоналд е заобиколен от няколко по-малки скалисти острова. Те са дом на големи популации от пингвини и слонски тюлени.

„Денят на освобождението”: Тръмп наложи мита на почти всички държави. Как това ще се отрази на световната икономика

Австралийският антарктически отдел управлява островите, като опазва околната среда и провежда изследвания на голямата популация от диви животни, както и на влиянието на климатичните промени върху постоянните ледници на островите Хърд и Макдоналд.

The Origins of Heard and McDonald Islands

(1/6) Let’s talk about the most remote and mysterious places on Earth: Heard Island and McDonald Islands 🇦🇺

Located in the southern Indian Ocean, they’re Australian territories, almost nobody ever goes there. Here’s why that’s fascinating pic.twitter.com/BGfATOk57Y