Размирици и насилие във Великобритания. Бунтовници преобърнаха и запалиха полицейска кола и двуетажен автобус в предградието „Лийдс” във Великобритания.

Хората в района бяха призовани да си останат по домовете, тъй като около 17 ч. полицаи са били повикани на улица „Луксор“ заради „продължаващо безредие“, в което са участвали работници от агенции и деца. Докато децата били преместени на безопасно място, се събрали тълпи и ситуацията се изострила, като по полицаите били хвърлени предмети.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват полицейска кола преобърната - преди да бъде нападната от хора, и подпален двуетажен автобус, като по улицата са запалени множество огньове.

Служител в местна аптека е станал свидетел на „доста агресивни“ сцени и казва, че е видял хора да хвърлят предмети по полицаи и автомобили.

Междувременно туит в Х на Найджъл Фараж от Реформаторския блок предизвика отговора на Алекс Собел - депутат от „Лийдс Сентрал” и „Хидингли”.

„Политиката на в момента се разиграва по улиците на „Лийдс”. Не казвайте, че не съм ви предупредил”, написа Фараж.

„Това е ситуация, за която не знаете нищо и за която никой не ви е информирал. Вие разпалвате ситуацията с дезинформация. Политиците са длъжни да не изострят ситуации, особено ако не ги познават. Очаквам да поднесете извинение”, отговори Собел.

От полицията съобщиха, че няма пострадали и че са затворени редица пътища.