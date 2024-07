Учени от Масачузетския технологичен институт, САЩ, са разработили метод за производство на водородно гориво от празни алуминиеви кенове, морска вода и кофеин, съобщава сайтът на учебното заведение. Изследователите обясняват, че солената вода и кофеинът карат алуминия да отделя запалим водород.

Японски учени създадоха лице на робот от истинска кожа, което може да се усмихва (ВИДЕО+СНИМКИ)

За целите на изследването, публикувано в сп. Cell Reports Physical Science, екипът е конструирал малък водороден реактор. Той е зареден с алуминиеви гранули от рециклирани кенове. Рециклируемите материали са обработени предварително със сплав от галий и индий, която предотвратява образуването на защитно оксидно покритие при контакт на метала със солена вода.

Китайски учени откриха мъх, който би могъл да вирее на Марс (СНИМКА)

Тъй като реакцията е протичала бавно заради наличието на йони в течността, изследователите са добавили малко кофеин към разтвора, тъй като активният му елемент имидазол значително ускорява процеса. С негова помощ алуминият отделя същото количество водород за пет минути, каквото би произвел за два часа без катализатор.

Според инженерите тяхната инсталация може да реши проблема със съхранението и транспортирането на водородно гориво, тъй като газът е труден и опасен за пренасяне поради силните си окислителни свойства и високата си летливост. Вместо това учените предлагат да се използва стабилен алуминий, като водородът се произвежда на място според нуждите.

Scientists at MIT have figured out a way to make #hydrogen fuel from seawater, old soda cans, and a dash of coffee! They want to build special reactors for ships and subs to turn seawater into hydrogen#fuel #energy #sustainable #renewables https://t.co/OfDAefN4ac