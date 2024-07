Две трансджендър боксьорки, които бяха дисквалифицирани от Световното първенство миналата година, получиха разрешение да се бият на Олимпийските игри в Париж. Това реши Международният олимпийски комитет, предава Dariknews.bg .

Имейн Хелиф от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван ще се бият в категориите до 57 и до 66 кг.

През 2023 г. те не успяха да издържат тестовете за допустимост на пола на Световното първенство по бокс за жени в Ню Делхи, което доведе до дисквалифициането им.

Тогава президентът на Международната боксова асоциация заяви, че хромозомните тестове на боксьорките са се излезли като XY (жените обикновено имат две X хромозоми, докато мъжете обикновено имат X и Y хромозома).

