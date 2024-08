Плувкинята Тамара Потоцка колабира след състезанието на 200 м съчетано плуване при жените, предава Sky News.

46-секунден мач: Италианка не издържа на ударите на трансбоксьорка (СНИМКИ)

21-годишната словашка спортистка е изнесена на носилка от басейна, с поставена кислородна маска.

Потоцка завърши на седмо място в трета серия на Игрите в сутрешната сесия в Париж. Мениджърът на залата потвърди, че плувкинята е в съзнание и под медицински контрол.

Slovakian swimmer Tamara Potocká, 21, collapses and is taken away on a stretcher in front of horrified spectators after finishing her Olympic 200m individual medley heat https://t.co/9CjdYW6RTh pic.twitter.com/dtqC6AyN9a