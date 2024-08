Космическата агенция НАСА предаде съобщения чрез лазер на разстояние от почти 16 милиона километра, съобщи Science alert.

Това е около 40 пъти по-далеч, отколкото Луната е от Земята. Постижението представлява първият път, когато оптични комуникации са изпратени на такова разстояние.

