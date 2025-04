Президентът Доналд Тръмп заяви, че социологическите агенции, които показват спад в рейтинга му на одобрение през последните седмици, трябва да бъдат разследвани за „изборни измами“.

Той цитира скорошни проучвания на The New York Times, ABC News, The Washington Post и Fox News, които показват съответно 42%, 39% и 44%.

В отговор на изследванията Тръмп написа в социалната си мрежа: „Те са негативни престъпници, които се извиняват на своите абонати и читатели, след като спечеля избори с голям процент, много по-голям, отколкото техните проучвания показваха. Губят много доверие и след това продължават да мамят и лъжат“

Тръмп рутинно атакува негативните проучвания като манипулирани, като същевременно рекламира тези, които са в негова полза. Призивът му за разследване на големите социологически агенции е ескалация на усилията му да дискредитира институции, които той възприема като враждебни към неговото президентство.

Проучването на ABC News/The Washington Post показва, че рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал до най-ниското ниво спрямо това на всички президенти през последните 80 години към този момент от техните президентски мандати.

Демократите внесоха искане за импийчмънт на Тръмп

Анкета на New York Times/Siena установи, че само 31% от анкетираните одобряват начина, по който Тръмп е действал по отношение на депортирането в Салвадор на Килмар Абрего Гарсия. И само 43% одобряват действията му по отношение на икономиката.

В отговор на социологическите агенции, Тръмп написа: „Великият социолог Джон Маклафлин, един от най-уважаваните в индустрията, току-що заяви, че анкетата на „Провалящият се Ню Йорк Таймс“ и анкетата на ABC/Washington Post за човек на име ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП, АЗ, са ФАЛШИВИ АНКЕТИ ОТ ФАЛШИВИ НОВИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. Те страдат от синдрома на Тръмп и никой или нищо не може да направи по въпроса. ТЕ СА БОЛНИ, пишат почти само негативни истории за мен, независимо колко добре се справям (99,9% на границата, НАЙ-ДОБРОТО ЧИСЛО ДОСЕГА!), И СА НАИСТИНА ВРАГОВЕТЕ НА НАРОДА! Пожелавам им всичко най-добро, но ще продължа да се боря, за да НАПРАВЯ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!“

Тръмп написа в отделна публикация в Truth Social в понеделник: „Вече нямаме свободна и честна „преса“ в тази страна. Имаме преса, която пише ЛОШИ ИСТОРИИ и МАМИ МНОГО В СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ. КОРУМПИРАНИ СА. ТЪЖНО!".

Тръмп: Митата за Китай няма да са нулеви, но ще спаднат значително

Вероятно подкрепата за президента ще продължи да се колебае през следващите седмици в отговор на ключови политически въпроси, включително митата. Всяка трайна негативна оценка от допитванията би могла да повлияе на републиканците на междинните избори през ноември 2026 г.