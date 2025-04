В Скопие започна протест на семействата на жертвите от пожара в Кочани, Северна Македония, под надслов "Поход на ангелите".

Шествието започна пред прокуратурата в Скопие в 12:05 часа по обяд като символ на забавената реакция на институциите, като се очаква да продължи към площад „Македония“ и да завърши пред парламента.

Изписаха от болницата в Пловдив трима пострадали при пожара в Кочани

The families of youth who perished in the fire of the illegal discotheque Puls in Kočani organized “March of the Angels” in Skopje. The protest demanding responsibility started in front of Public Prosecutor’s Office, then moved towards the Parliament.pic.twitter.com/OKMuk6ONtJ