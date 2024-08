Звездата от „Теория за големия взрив“ Кейли Куоко се сгоди за приятеля си Том Пелфри. Кейли и актьорът от „Озарк“ започват да се срещат през 2022 година, а миналата година се роди първото им дете - Матилда.

Двойката съобщи вълнуващата новина в социалните мрежи със снимка.

„Невероятен уикенд“, написа Куоко под снимката. „Какво красиво пътуване може да бъде животът“, написа тя. „Благодарна съм за пътя, който ме доведе право при теб“.

