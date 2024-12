Един от най-издирваните мъже в Америка най-накрая беше арестуван в провинциален северен Уелс, след като прекара последните 21 години в бягство. 46-годишният Даниел Андреас Сан Диего беше издирван от ФБР за предполагаем бомбен атентат в две офис сгради в Сан Франциско през 2003 г.

Но защо заподозреният, който е роден в Бъркли, Калифорния, би избрал да се скрие в Маенан, в отдалечените покрайнини на град Ланруст в долината Конуи? И от всички страни по света, защо е избрал точно Уелс?

След 20 години: Задържаха един от най-издирваните от ФБР терористи

Бившият детектив, работил под прикритие, Питър Блексли, каза: „Ако се опитвате да избегнете залавянето, може и да сте някъде, където е зашеметяващо красиво.”

Той смята, че избирането на толкова отдалечено място има плюсове и минуси. И посочва, че в отдалечен имот съседите няма да могат да ви видят, а любопитните погледи на общността ще бъдат далече. Така могат да бъдат избегнати и неудобни въпроси, поясни детективът.

Блекси обаче допълва, че човек може да се скрие и в голям град, тъй като там шансът за анонимност е голям. „Хората не си говорят помежду си. Ако кажеш „здравей”, ще те помислят за луд”, посочи още бившият детектив. Но подчерта, че в големите градове има и видеонаблюдение.

Сан Диего сега е изправен пред екстрадиране в САЩ, след като беше арестуван в имот в отдалечен селски район близо до гора в северен Уелс. По-рано тази седмица Алед Еванс разказа как несъзнателно му е продал дома си. Той сподели, че през август 2023 г., използвайки името Дани Уеб, Сан Диего е платил 425 000 британски лири за бялата вила с балкон, предлагаща удивителна гледка към хълмове и добре поддържана градина.

