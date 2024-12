Заседанието на Комисия по конституционни въпроси на парламента на Черна гора във вторник беше прекъснато за кратко, след като в залата беше активирана димна бомба.

🚨🇲🇪 #BreakingNews‌ A smoke bomb was thrown into the room during a Constitutional Commission meeting in Montenegro. pic.twitter.com/q3V1tRPLwX

Това се случи непосредствено след като заместник-председателят на комисията и депутат от опозиционната Демократическа партия на социалистите (ДПС) Нермин Абдич каза, че той и колегите му няма да позволят продължаването на заседанието, поясни черногорският сайт „Виести“. Не е известно кой е задействал димната бомба, а от видеото се вижда, че димът започва да излиза от частта на залата, където заседават депутатите от ДПС. В един момент депутатът от тази партия Абаз Диздаревич вдига горящата димна бомба и я слага на масата.

❗️ In Montenegro, opposition lawmakers threw a smoke bomb into the hall where the Constitutional Commission session was being held. pic.twitter.com/0SxhzKwbyF