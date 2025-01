Повече от 350 000 жилища в Република Ирландия и Северна Ирландия и Шотландия все още бяха без ток три дни след преминаването на безпрецедентно силната буря "Ейоуин".

Бурята, която британската метеорологична служба определи като "най-силната, която е връхлитала Великобритания", отне живота на двама души. Шотландските власти съобщиха, че 19-годишен шофьор е загинал в петък сутринта, когато дърво е паднало върху автомобила му. Друг мъж е загинал същия ден при подобни обстоятелства в Ирландия.

Снощи ирландската електрическа компания изчисли, че около 278 000 души все още са без електричество. На острова бяха регистрирани най-силните пориви на вятъра в историята му. Компанията предупреди, че 100 000 души вероятно ще останат без ток още няколко дни.

Министърът на социалната защита Дара Калери заяви, че британски и френски техници помагат на ирландските си колеги. Той определи щетите като "значителни" и добави, че "се полагат всички усилия" за възстановяване на електрозахранването.

В Северна Ирландия все още са без електричество над 75 000 души. В Шотландия са около 4700 жилища. Електрозахранването обаче е възстановено в 88 000 жилища.

