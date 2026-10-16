Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" до Азорските острови ни отвежда репортерът на NOVA Алис Дамянова, за да разкаже история от земните недра, а именно раждането на вулкана Капелиньос.

Земя, въздух, огън и вода. Години наред тези природни стихии нанасят щрих подир щрих, създавайки неповторимите черти на Азорите. Остри вулканични брегове, които океанските вълни всячески искат да погълнат.

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Между 1957 и 1958 година раждането на вулкана Капелиньос ще промени историята и географията на острова завинаги. "Всичко започна с вулкан в океана - на сравнително малка дълбочина от 70 метра. При срещата на горещата лава със студената океанска вода се отделяше пара, а лавата се раздробяваше на пепел. Натрупването на тази пепел образува малък остров", разказва Алда, която е местен жител на острова.

Няколко месеца по-късно следват и най-сериозните събития - около 450 земетресения само за едно денонощие и мощно изригване на лава от земните недра.

"Майка ми си спомня всичко от изригването. Тогава е била на 13 години. Днес тя е на 82. Всички били уплашени. Не знаели, че се ражда нов вулкан. Било красиво, с красиви цветове, особено през нощта, виждал се е от основния остров. Идвали са хора от къде ли не, за да го наблюдават", споделя Алда.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.