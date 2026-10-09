Тази седмица в рубриката "Непознатите земи" репортерът на NOVA Георги Карамфилов ни отвежда на приключение между приказките на Шехерезада и пясъците на Сахара.

В крайбрежния град Сус тръгваме на експедиция из така наречената медина, което представлява старата част на града. В старите градове на Тунис денят започва рано. Вратите на малките магазинчета се отварят една след друга, търговците подреждат стоката си, а по улиците вече се усещат ароматите на подправки, кафе и прясно приготвена храна.

Медината е мястото, където всекидневният живот и историята вървят заедно. Зад старите фасади има работилници, малки кафенета и магазини, в които местните майстори продължават да създават керамика, текстил и традиционни изделия. Много често се виждат и хора, седнали на кафе на улицата, разговаряйки помежду си. Това е и най-удобно място за пазар.

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Артериите на градовете в Тунис представляват лабиринт от много тесни улички, в които човек се изкушава да се изгуби. Въпросът е обаче дали впоследствие ще може да се намери.

На повечето магазини няма да видите фиксирана цена – тя е само по договаряне. Един от най-добрите начини да усетиш духа на едно място е да опиташ от местните деликатеси от сергиите, които предлагат различен по вид сладки. Типична за тунис е халвата.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.