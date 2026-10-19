Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Изборът на България: Седмият президент – в студиото кандидатът за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет – Славчо Велков.

И още: Палежи и бунтове в сърцето на Европа – ще утихнат ли размириците в Париж и Милано – гост международният анализатор Димитър Гърдев.

В „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17:00 ч.