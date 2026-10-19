Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Изборът на България: Седмият президент – в студиото кандидатът за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет – Славчо Велков.
И още: Палежи и бунтове в сърцето на Европа – ще утихнат ли размириците в Париж и Милано – гост международният анализатор Димитър Гърдев.
В „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17:00 ч.
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