Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа

Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Изборът на България: Седмият президент – в студиото кандидатът за вицепрезидент, издигнат от инициативен комитет – Славчо Велков.

И още: Палежи и бунтове в сърцето на Европа – ще утихнат ли размириците в Париж и Милано – гост международният анализатор Димитър Гърдев. 

В „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17:00 ч.

Редактор: Цветина Петрова

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