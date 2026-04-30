В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Неделкови от Лозен и семейство Новозагорки от Нова Загора.

Неделкови започнаха втората си игра, като взеха точките в първите два рунда. Новозагорки им отнеха водачеството, след като взеха точките в трети рунд, а в четвърти успяха да откраднат и Неделкови останаха назад в резултата. Въпреки, че Неделкови спечелиха пети рунд, събраните точки не им стигнаха за втора победа и Новозагорки взеха играта с 252:228 точки.

В „Бързи пари“ събраха 122 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Новозагорки ще посрещнат семейство Ангелови от Димитровград.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова