В епизода на „Съдби на кръстопът“ тази събота ще ви припомним историята на 50-годишната Райна Кънева, майка на 2 деца. В последните месеци нейн дом са улиците на София. Преди година и половина тя проиграва жилището си на бинго и се пропива. Днес, тя живее в бърлога, построена от кашони зад църквата в квартала. Съдът й отнема родителските права върху 10-годишната й дъщеря – Мая, която е поверена на леля си – Елизабета. По-голямата дъщеря Соня, се справя сама с живота и мечтае, един ден семейството отново да заживее заедно. Драмата в семейството се задълбочава, след като Райна е заловена от Полицията и е обвинена за въоръжен грабеж. Осъждат я на година и половина лишаване от свобода. Изолацията и лекарите от затворническа болница помагат на Райна да се справи със зависимостта си от алкохола, а това изпълва сърцата на двете й дъщери с надежда...

