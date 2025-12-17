В „Кунг-фу жребец” в неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA ще можете да проследите историята на Луо, вече бивш, но някога популярен каскадьор. Той едва свързва двата края и му е трудно да се грижи за любимия си каскадьорски кон, Ред Хеър. Луо неохотно търси помощ от отчуждената си дъщеря и нейния приятел адвокат, когато е уведомен, че жребецът му може да бъде продаден на търг, за да покрие дълговете си. Луо и Ред Хеър се превръщат в медийна сензация за една нощ, когато битката им със събирачите на дългове става истинска интернет сензация. Ще се възползва ли Луо от предоставения му втори шанс и ще се наложи ли да избира между каскадьорската професия и семейството?

Не пропускайте развръзката в екшън комедията „Кунг-фу жребец” на режисьора Лари Янг тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова