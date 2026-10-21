От днес започват проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Те ще се извършват съвместно от Агенцията по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и НАП.

Целта е да се упражни повече контрол върху качеството на храните, начина на формирането на цените им, както и спазването на данъчното законодателство.

КЗП започна 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти

Припомняме, че от Комисията за защита на потребителите обявиха вчера, че са започнали 11 производства за необосновано вдигане на цените. Проверките са констатирали, че един вид български млечен продукт, например масло, на различни производители в един магазин се продава с разлика в надценките между 80 и 135%.

Редактор: Дарина Методиева