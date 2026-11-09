Отложиха делото срещу македонската българка Ива Михайлова. То ще се проведе на 27 ноември. Това заяви адвокатът на младата жена, след заседанието в съда в Кочани, което се проведе в нейно отсъствие.

Вещи лица по автотехническата експертиза са били разпитани от защитата на Михайлова в Северна Македония. Прокурорът се е въздържал от такъв разпит с мотива, че първо трябва да се консултира с вещото лице на обвинението.

Припомняме, че в средата на миналия месец стана ясно, че 23-годишната жена е в България за медицински прегледи, въпреки наложената ѝ забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Тогава Михайлова и адвокатът ѝ заявиха, че са влезли у нас през граничен пункт, като Михайлова се легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

След случая Скопие обяви Михайлова за международно издирване. Младата жена е подсъдима за катастрофа със загинал, при която и тя пострада.

След 12-дневен престой в „Пирогов“ и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да влезе в болнично заведение. Това обяви българският адвокат на Михайлова Николай Димитров.

Относно състоянието на Михайлова той уточни: „Има увреждания по гръбначния стълб, за които медиците прецениха, че следва да вземат мнението и на техни колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да се извърши на Ива“. „В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Към настоящия момент не може да се яви на делото, което се разглежда днес“, каза Димитров.

„Пуснали сме молба от нейно име, в която тя заявява, че желае изрично да участва по делото, да задава въпроси на вещите лица“, посочи адвокатът на младата жена. Става дума за видеоконферентна връзка.

"Не може да се говори за бягство от страна на Ива Михайлова, тъй като тя не е имала никакви основания да се укрива", каза адвокатът на Михайлова Насер Рауфи след края на днешното заседание. Той добави, че делото все още не е достигнало дори половината от своя ход, няма издадени нито заповеди за издирване, нито други подобни мерки, които да дават основание да се говори за бягство, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

„Обяснихме и пред Апелативния съд в Щип, че единствената причина за нейното заминаване, а не бягство - това е неправилната терминология, използвана от прокуратурата, е, че тя действително е била принудена да замине, за да се лекува, тъй като здравословното ѝ състояние и съществуващото ѝ увреждане са били застрашени. Това не означава, че тя не желае да присъства на заседанията по делото. Това беше потвърдено и днес с писменото уведомление, което адвокатът ѝ от София - Николай Димитров, представи на два пъти, заедно с аргументи, приложени документи и съответните медицински становища, от които действително става ясно, че здравословното ѝ състояние е сериозно застрашено”, каза още Рауфи.

Желанието на Михайлова да се включи с видеоконферентна връзка е отхвърлено от съда. Рауфи заяви, че ще обжалват решението.

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На заседанието по делото срещу Михайлова в съда в Кочани предстои представянето на две експертизи, стана ясно от думите на нейния защитник. „Заключенията на които са единодушни, че другият автомобил е навлязъл в насрещното движение - тоест в лентата за движение на моята доверителка, и той е причината за настъпилото ПТП. След като бъдат изслушани, съдът ще прецени дали да назначи друга експертиза“, каза Димитров.

Той заяви, че в момента не се води диалог с българските институции. „Единственото, върху което сме се съсредоточили, е да осигурим адекватно лечение на Ива. Тя в момента е под защита на българската държава“, добави адвокатът ѝ.