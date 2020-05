Фики е победителят в осми сезон на уникалото шоу за преобразявания „Като две капки вода“. “За мен беше магическо преживяване! Когато човек влага цялата си енергия и сърце в това, което прави, се увенчава с успех! Щатлив съм, че това шоу ми даде възможност да се разгърна и да спечеля одобрението на публиката и уважаемото жури“, сподели изпълнителят, който спечели категоричната подкрепа на зрителите. На второ място в звездната класация се класира Маги Джанаварова, следвана от DARA и JJ. По традиция победителят спечели специалната награда на шоуто – премиерен за България Ford Puma, предоставен от Мото-Пфое.

"Мистър Изненада" Фики Стораро е големият победител в "Като две капки вода" 8

Специалната вечер представи емблематично трио, звездни гости и задължителните за шоуто призове, сред които „Мис Голямото Завръщане“, „Мистър Дебют“, „Мистър Респект“, „Мис Евъргрийн“, „Мис Дарование“, „Мистър Изненада“ и други.

„Ти беше истински хамелеон по време на сезона! Пресъздаде Лайнъл Ричи по изумителен начин – благодарим ти за всичко, което направи на тази сцена“, сподели Юлиан Вергов след песента Hello, която беше избор на победителя за сезона. В образа на Уитни Хюстън и песента I have nothing Маги Джанаварова огласи залата, спечелвайки бурни аплаузи. Чаровната певица не скри вълнението, признавайки, че за нея е чест да бъде на една сцена с изключителните артисти от шоуто.

Тринадесети лайф на "Като две капки вода" (ГАЛЕРИЯ)

За финала DARA избра образа на незабравимата Мария Нейкова и песента „Вървят ли двама“, част от българския филм „Козият рог“. „Със сигурност творческата лудост ми помогна – нито един образ не ми е бил твърде удобен, но беше истински интересно“, разказа Дара, която сподели, че по време на шоуто е пяла на четири езика. С образа на Фреди Меркюри и емоционалното парче Who wants to live forever JJ направи запомнящо се финално изпълнение. „Това беше един „бърз“ и „яростен“ филм – имах възможност да пресъздам толкова образи. Не съм подозирал, че ще стигна до тук.“

Зуека и Рачков: Участниците в „Като две капки вода“ се справиха геройски

Галя, Анди и Тото изненадаха зрителите с един от тоталните хитове на Ъпсурт и Белослава. Минути преди своето изпълнение триото призна, че влизането в тези образи е сбъдната мечта. „Когато човек излезе от зоната на комфорта, тогава започва да живее, а не просто да съществува. Благодаря за тази уникална възможност – предаването спаси живота ни през тези месеци“, сподели Тото. Димитър Маринов, който щедро предостави своето място сред финалистите, представи с артистизъм легендарния Тодор Колев. „Не можеш да бъдеш голям артист без да бъдеш голям човек!“, категоричен беше популярният актьорът, който изправи на крака жури и публика. Малко по-късно Луна се превъплъти в Мария Илиева, а популярното парче „Играя стилно“ прозвуча с нов текст и интерпретацията на певицата.

Кой ще бъде големият победител в „Като две капки вода“?

Специални гости на големия финал бяха Мария Илиева, Софи Маринова, Тита, Ненчо Балабанов, Коцето и Криско, които представиха своя интерпретация на нашумелия хит Corona Ciao, чао. Участниците в осми сезон на своя страна се обединиха в общо изпълнение с песента Heal the world.