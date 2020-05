Фики Стораро е победителят в осми сезон на „Като две капки вода“. След оспорвана битка той грабна първото място и голямата награда – чисто нов лек автомобил. За разнообразните си и изключително успешни превъплъщения той беше титулуван като "Мистър Изненада".

На второ място се класира Маги Джанаварова, а трето и четвърто заеха Дара и JJ.

"Искам да благодаря на моята родина, че ме избра за победител. Това е най-прекрасният момент в моя живот", каза развълнуваният Фики.

По време на финала на шоуто в ефира на NOVA, четиримата финалисти имаха възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello прозвучаха в изпълнение на Фики, а DARA влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“.

JJ избра Queen и Who wants to live forever.

Маги Джанаварова се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.

В залата присъстваха и много специални гости – участници от предишни сезони.

За първи път в историята на шоуто в България пък участник предостави своето място за дългоочаквания финал, предлгайки възможност на следващия класирал се. Жестът беше направен от Димитър Маринов, който въпреки своето място във финалната четворка преотстъпи позицията на Маги Джанаварова. Популярният актьор сподели, че завръщането му в България е посветено на голямата му мисия - да подкрепи млади и талантливи артисти в творческия им път.

