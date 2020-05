Вторият гост в авторската рубрика на популярния журналист – финалистката в най-гледаното шоу за преобразявания „Като две капки вода“ Маги Джанаварова, разказва неподозирани истории от живота си.

„Страшно много емоции се преплитат в мен. Изобщо не съм очаквала, че ще спечеля този лайф. Още не мога да повярвам, че Димитър Маринов ми поднесе такъв подарък и че благодарение на жеста му да преостъпи мястото си, влязох във финалната четворка на шоуто! От самото начало на предаването той ми казваше: „Ти си голяма! Ти си безкрайно талантлива! Трябва да имаш много по-високо самочувствие и увереност! Ти го заслужаваш!“

Самият Димитър Маринов е толкова достоен човек, толкова фин, елегантен, възпитан. Искам да кажа нещо много важно за връзката между мен и него. Преди няколко месеца участвах в още един формат на NOVA – „Маскираният певец“ и на финала той дойде при мен и ми каза, че е очарован от мен и много е искал аз да спечеля. Попита ме: „Мога ли да се снимам с теб?“ Останах без думи. Не мога да си обясня как може човек, постигнал толкова много, да е толкова земен, толкова истински.

Не се страхувам от предстоящия финал на „Като две капки вода“. Аз се забавлявам много всеки път, когато излизам на сцената.“

В кухнята на Маги

„От известно време ми пишат, за да ме питат с какво се храня. Любимата ми храна е веганската, а от десертите обожавам френските макарони. Вкъщи не купуваме бяла захар. Консумираме мед, кокосова захар, ксилитол, кленов сироп“

За таланта и пътя към славата

„Майки ми откри у мен и у брат ми таланта, че можем да пеем. Само че той е доста по-притеснителен от мен и не пожела да се развива в тази посока. Мама ни записваше на един касетофон с най-различни песни и стихотворения. Тогава разбрах, че имам нуждата да пея.

Кандидатствах в Националната музикална академия, но не ме приеха и много се разочаровах. Семейството ми нямаше възможност да ме издържа и заминах да работя на морето като певица в един хотел. Изкарах там само месец и половина.“

За популярността

„Не мога да свикна с това, че хората изразяват мнение за всеки и всичко, независимо от това дали го познават или не.“

За едно необикновено детско хоби

„Като дете съм израснала на село. Там заедно с брат ми имахме едно хоби – да отглеждаме йордечките на баба и да ги разхождаме до баричката до къщата“, разказва Маги.

За най-трудните моменти

„Най-трудният момент по пътя ми е загубата на любим човек – на моя баща. Станах мъжко момиче, силно момиче, което искаше страшно много да подкрепя майка си. Исках да й давам сили, да бъде борбена, да се изправи и да продължи напред. В продължение на 7-8 години бях много затворена в себе си по тази тема. Не съм говорила никъде за това, защото не исках да ме съжаляват. Това ми повлия негативно. Надявам се, хората, преминавайки през такива моменти, да не го правят като мен, да не се страхуват да покажат емоциите си.“

За най-специалните хора в живота й

„Хората, които са ме изградили като личност, са моите родители. Човекът до мен ме променя също всеки ден. Той е умен, чаровен и много красив. Всеки ден се уча да се харесвам и обичам повече. От връзките си научих, че трябва да правя повече компромиси със себе си.“

Предстоящо

„Следват едни много интересни проекти, които съм замислила. Подготвям нова песен заедно със Светлин Къслев. Много интересна и различна от мен. Искам да се провокирам да правя нещо встрани от собствените си рамки. В „Като две капки вода“ човекът, който показа, че няма рамка, несъмнено е Фики.“

Целият разговор на Мариян Станков - Мон Дьо с Маги Джанаварова гледайте във видеото.

Финалът на "Като две капки вода" предстои в понеделник, на 18 май от 20:00ч., в ефира на NOVA, когато четиримата финалисти ще имат възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello ще прозвучат в изпълнение на Фики, а DARA ще влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“. JJ избра Queen и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова ще се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.