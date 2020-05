Фики, DARA, JJ и Маги Джанаварова са финалистите в осми сезон на „Като две капки вода“. За първи път в историята на шоуто в България участник предостави своето място за дългоочаквания финал, предлгайки възможност на следващия класирал се. Жестът беше направен от Димитър Маринов, който въпреки своето място във финалната четворка преотстъпи позицията на Маги Джанаварова. Популярният актьор призна, че неговата мисия и завръщане в България е свързана именно с подкрепата на млади и талантливи артисти.

Торта със свещи и специален подарък за феновете отбеляза 100-то издание на ненадминатото шоу. В компанията на водещите продуцентът Маги Халваджиян сподели най-вълнуващото от дългата история на шоуто в ефир. Юбилеят беше допълнен от емоциите на скромна публика в залата.

Втора победа завоюва Маги Джанаварова, която се изправи пред предизвикателствата на народното пеене с образа на Стефка Съботинова и една от най-българските песни - „Притули се планината“. „Арабски с врачански диалект“ беше обещаното от Тото звучене за образа на Хюсейн ал Жасми. Минути след представянето си, хип-хоп изпълнителят обра овациите на журито. „Изпълнението трябва да е романтично и красиво. Имам късмет, че мога да свиря на пиано, което ще ми бъде изключително полезно!“, сподели JJ, който запя една от емблематичните балади на Ричард Маркс. „В тази имитация пеенето е най-важно – ти беше железен!“, заяви малко по-късно Хилда, която определи изпълнението като геройство. Подкрепа от журито получи и Луна, която направи автентичен образ на незабравимата Ани Павлова.

Двоен образ за първи път направи DARA, която се докосна до романтичното звучене на Лейди Гага и Брадли Купър. Баладите с инструментал на китара продължиха и с изпълнението на Анди, който влезе в образа на Брайън Адамс. ”Фики доказа, че може да пее в много стилове – аплодирайте го, защото заслужава!“, сподели самият Васил Найденов, който излезе на сцената заедно с Фики по време на неговата имитация. Изпълнението изправи на крака публика и жури, които аплодираха изпълнението и образа на голямата българска звезда.

Уникалният оперен тембър на Борис Христов прозвуча в акапелно изпълнение на Димитър Маринов. „Гениалното в Борис Христов е майсторството му в църковното пеене и интерпретацията, която той прави“, сподели развалнуваният актьор, който благодари на четиримата солисти от хор „Светослав Обретенов“. Дванадесет години по-късно Galia и Миро се събраха на една сцена, а култовият дует КариZма оживя именно на сцената на „Като две капки вода“ за емблематичните Оливия Нютънджон и Джон Траволта.

По време на финала на шоуто на 18 май от 20:00ч., в ефира на NOVA, четиримата финалисти ще имат възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello ще прозвучат в изпълнение на Фики, а DARA ще влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“. JJ избра Queen и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова ще се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.

Не пропускайте финала на шоуто на 18 май от 20:00ч. по NOVA.