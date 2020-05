В образа на Васил Найденов

„За мен да пея рамо до рамо с Васил Найденов е една сбъдната мечта. Дори не съм си представял да бъда на една и съща сцена с този велик изпълнител. Да ми подаде ръка беше страхотен жест. Наистина съм много щастлив. Когато разбрах, че е в залата и излязох на сцената, адреналинът ми се покачи толкова високо, че треперех през цялото време. Бях много притеснен, но се надявам да съм се представил достойно. Не съм особено доволен от изпълнението си, защото това е една от любимите ми песни на г-н Найденов. Изпълнявал съм я често и в музикалното училище и можех да се справя още по-добре. Той обаче ми каза, че е очарован от моя талант. Да чуя тези страхотни думи от него беше едно велико чувство! „Като две капки вода“ ми даде огромен шанс да се изявя. Радвам се, че успях да покажа на сцената опита, натрупан през всичките тези години.“

За решението да участва в „Като две капки вода“

„Бях много притеснен преди да приема да участвам в шоуто. Аз съм чувствителен и преживявам вътрешно нещата, без да го показвам. Защото всеки изпълнител се старае да даде най-доброто на своята публика, но не винаги среща разбиране. Подготвих се предварително, ходих на уроци по английски. А Стиви Уондър ми е на сърцето и се радвам, че имах възможността да се изявя с него за първи път.“

„От малък се интересувам от всички стилове в музиката. Един музикант трябва да се старае да бъде универсален музикант. За мен музиката е една безкрайна любов. Преди поп фолка исках да се развивам с поп и джаз пеене, специалността, с която завърших музикалното училище. След финала на „Като две капки вода“ планирам да направя поп парче, а г-н Найденов обеща лично да ми помогне.“

За превъплъщението в Дженифър Лопес

„Когато се погледнах в огледалото преди да изляза на сцената, не бях на себе си. Казах си: „Ако изляза сега и стоя като статуя, а хората очакват да съм J.Lo, ще бъде още по-трагично. По-добре да изляза и да танцувам. Никога не ми се беше налагало да ходя на високи токчета. Беше ужасяващо. Това беше един невъзможен образ за мен. Не знам и за кой мъж не би бил. Но стана хубаво шоу.“

По бащините стъпки

„Баща ми винаги ми дава съвети, понякога са доста крайни, но са безценни. Той е невероятен музикант, който има глас на Бог и много се радвам, че вървя по неговите стъпки.“

За работата с Етиен Леви

„Познавам Етиен Леви от ученическите си години. Той е изключителен професионалист, който никога не се отказва. Винаги съм чувствал респект и обич към него. Благодаря му, че помага на всички нас.“

Финалът на "Като две капки вода" предстои в понеделник, на 18 май от 20:00ч., в ефира на NOVA, когато четиримата финалисти ще имат възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello ще прозвучат в изпълнение на Фики, а DARA ще влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“. JJ избра Queen и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова ще се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.

