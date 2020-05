Тази вечер в 20.00 ч. по NOVA предстои грандиозният и безпрецедентен финал на „Като две капки вода“. След като Димитър Маринов отстъпи своето място на следващия в класирането, за първото място в шоуто ще се състезават Маги Джанаварова, Фики, DARA и JJ. В залата ще присъстват и много специални гости – участници от предишни сезони – Софи Маринова, Криско, Коцето, Тита.

„ВКУСЪТ НА ИСТОРИИТЕ“: Маги Джанаварова – на крачка от финала на „Като две капки вода“

„На мен този сезон ми хареса страшно много и съжалявам, че нямаше публика през цялото време. Мисля, че сега е моментът да поздравя целия екип на шоуто. Участниците свършиха фантастична работа“, сподели Юлиан Вергов

„Работата в празна зала е предизвикателство. След осем сезона винаги е интересно да направиш нещо различно, но професионалистите се доказват в тежки моменти. Димитър Маринов не отстъпи конкретно мястото си на Маги. Тя беше най-близко в класирането и влезе в четворката. На последния лайф направи страхотна имитация и това й помогна. Безпрецедентно е, но е написано в „Библията“ на предаването, че е възможно да се случи. Точно преди началото на лайфа Димитър Маринов ми каза, че ако е сред финалистите, мисли да отстъпи мястото си“, разказва продуцентът.

„Безкрайно много харесвам това шоу и бях много щастлив, че Маги ме покани в журито. Ще ми бъде мъчно да се разделя с всички тези хора, с които станахме близки, особено с Хилда и Фънки. Не може да си представите какъв невероятен екип стои зад "Като две капки вода". Всички са усмихнати, работят на високи обороти и с огромно желание“, допълва Юлиан Вергов.

10 години на върха – Тото и неговите превъплъщения

„Всеки сезон има своя чар и своите изненади. Винаги съм вярвал, че за да се получи шоу, което да се гледа семейно вкъщи, екипът трябва да носи този дух и да създаде подходяща атмосфера. Умишлено смесваме доказали се изпълнители с такива, които сега започват да се развиват и смятам, че това е успешна формула. Хубаво е младите да видят как работят истинските професионалисти, които да им послужат за пример. Девети сезон ще има, но още е прекалено рано, за да го обсъждаме“, сподели Маги Халваджиян.

„Всички заслужват да спечелят. Бях впечатлен от изявите на Анди, с изключение на превъплъщението му в последния лайф. Имаше дни, в които на изпълнителите се падаха много сложни парчета и хореография. Тогава оценките се сформираха най-трудно“, сподели Юлиан Вергов.

Фики: „Като две капки вода“ ми даде огромен шанс за изява

„Най-голяма изненада в осми сезон за мен беше Фики. И то още от първия лайф. Когато излезе, преобразен в Стиви Уондър, и запя, аз бях шокиран. Не очаквах да извади този глас, да имитира по този начин, да изглежда по този начин. До самия финал тази вечер той направи страхотни превъплъщения. Винаги подготвен – в жестовете, в движенията, в гласа, в тембъра, във всяко нещо“, категоричен бе продуцентът.

Не пропускайте финалът на "Като две капки вода" тази вечер от 20:00ч., в ефира на NOVA, когато четиримата финалисти ще имат възможност да заложат на свое любимо парче, с което да спечелят сърцата на зрителите. Лайнъл Ричи и песента Hello ще прозвучат в изпълнение на Фики, а DARA ще влезе в образа на Мария Нейкова с песента „Вървят ли двама“. JJ избра Queen и Who wants to live forever, а Маги Джанаварова ще се преобрази в Уитни Хюстън с въздействащата I have nothing.