Любимото шоу за имитации „Като две капки вода“ този понеделник започна с истинска новина. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро обявиха, че последният лайв на дванадесети сезон ще е наистина грандиозен. „Като две капки вода: ФИНАЛЪТ“ ще напусне студиото в Горубляне и ще се премести за едно невиждано събитие пред повече от 10 000 души в най-голямата зала в страната „Арена София“ на 13-и май. Билетите вече са в продажба, а почитателите на предаването ще могат да проследят мащабния финал, както в „Арена София“, така и на живо в ефира на NOVA.

След истинска оспорвана битка и страхотно пресъздадени осем образа снощи, до първото място за първи път достигна Панайот Панайотов. Той излезе от асансьора като легендата на италианската естрада Ал Бано и покори зрителите на NOVA с изпълнение на „Angeli”. “Искам да ви поздравя, познавам лично Ал Бано и смятам, че направихте страхотен образ”, възхитен бе Димитър Ковачев – Фънки.

Началото на петия епизод на шоуто постави двукратният победител Владимир Зомбори в кожените дрехи на Дейвид Ковърдейл. „Страхотно пеене, беше хванал дори дрезгавината на гласа му“, коментира Любо Киров. Веднага след него на сцената се появи и носителката на първото място от миналия понеделник – Мария. Този път тя бе американската певица от 80-те Белинда Карлайл. „Влязла си в ролята на Белинда. Много ми хареса смелостта, с която атакува модулацията“, каза Фънки след изпълнението. Джулиана Гани облече ексцентричния костюм на Мила Роберт и пресъздаде хита й „Покемон“. „Ти си толкова талантлива! Справи се страхотно с образа на Мила Роберт – с цялото изпълнение, напереност, танци“, впечатлена бе Хилда Казасян.

Християна Лоизу направи истинско шоу под прожекторите на „Като две капки вода“ като иконата на 80-те Джими Съмървил с хита му „You Make Me Feel”. “Изпя страхотно песента, гримът ти също е впечатляващ – страхотен образ“, похвали я Веселин Маринов. Иво Аръков влезе в ролята на испанския секссимвол Енрике Иглесиас и плени всички с „Bailamos”. “Това беше най-хубаво ти превъплъщение досега“, категорична бе Хилда Казасян. Наско от Б.Т.Р. продължи с диско звученето на вечерта като един от най-известните изпълнители през 80-те – Рик Астли. „Образът ти беше едно към едно с оригинала. Браво“, впечатлен от имитацията бе Любо Киров. Финалът на вечерта постави Елена Атанасова, която изправи публиката в студиото на крака в образа на непрежалимата Паша Христова. Актрисата трогна всички с „Повей, повей“, а Веселин Маринов сподели: „Чувството, с което изпя песента, беше уникално. Ти пресъздаде историята на тази песен – благодаря“.

Следващият понеделник (25-ти март) в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят новите образи, в които осемте звездни участници ще влязат. Бутонът на късмета отреди Християна да бъде Преслава, Мария да изпълни Елвира Георгиева, Владо Зомбори ще трябва да имитира Кейти Пери, Елена Атанасова ще пее като Джим Кери, Джулиана Гани ще бъде Рики Мартин, Иво Аръков ще влезе в света на Елвис Пресли, Наско от Б.Т.Р. ще трябва да танцува и пее като Панайот Панайотов, а самият той ще излезе като Ед Шийрън. Как ще се справят те и кой ще грабне победата в петата вечер? – разберете следващия понеделник от 20:00 по NOVA.

Първи на сцената тази вечер, с привилегията да отрие шоуто, излиза временния водач в класирането Влади Зомбори. Актьорът изпълнява хита на групата Whitesnake „Fool for Your Loving“. Песента създадена и изпята от Дейвид Ковърдейл за албума им от 1980 г. е вдъхновена от раздялата на вокала на групата при първия им брак. Оригиналната песен в началото е написана за блус легендата B.B. King, но след изпяването от Ковърдейл се превръща в един от най-големите хитове на бандата.

„Дейвид Ковърдейл е бил страхотен мъжкар и секс символ на времето. Пее със страхотна сила в гласа. Много ми харесва тази музика и горя в нея. Нямам търпение да направя парчето“, сподели Зомбори.

"Това е музиката, с която израснах. Много съм субективен към днешното изпълнение. Трудно е да имитираш Ковърдейл. Гласа на Влади не беше с този на Дейвид. Постарал се е много и искам прекалено много оттози, който го имитира“ каза Веселин Маринов. „Изпя го с мярката и дрезгавостта на гласа. Нямам никакъв проблем с пеенето, но актьорската игра ми убягна“, е мнението на Любо Киров.

Следващата имитация за тази вечер, е на поп фолк певицата Мария, на която няма да й е трудно да се превърне в американската певица от времето на диското Belinda Carlisle и да изпее хита й „La Luna“. Белинда Карлайл изпява песента през 1989 година, а клипът показва певицата, лежаща гола в леглото си и фантазираща си за нощта на Пепеляшка.

„Много е секси Белинда и в леглото през цялото време е гола. Страда секси по един мъж. В този клип няма много движения, а само поглед, който трябва да задържи зрителите“, разкрива Мария.

„Много не я обичам тази песен, но ти влезе много добре в образа“, е мнението на Хилда Казасян.„Много ми харесва и наистина си влязла в ролята на Белинда и ми хареса смелостта, с която атакува модулацията“, допълва Фънки. „В предишния лайв Мария се наложи с визуалност, тъй като песента не беше толкова известна, докато сега изпя песента перфектно“, се включи към коментарите Веселин Маринов.

Трета за вечерта на сцената на „Като две капки вода“ излиза риалити звездата Джулиана Гани. Инфлуенсърката в предишния лайв впечатли журито и публиката с имитацията си на страшния Мерлин Менсън, но тази вечер няма да се затрудни с превъплъщението си в българската звезда Мила Роберт. Моделката изпълнява песента „Покемон“. Парчето е част от голям проект на младата изпълнителка, който цели да изследва музикалните стилове и как те влияят в обществото. Целта й е да накара хората да се замислят, че не всичко е черно и бяло, чалга или рок, Левски или ЦСКА. Мила споделя, че пише парчето когато е с разбито сърце и я създава заедно с Йоан Николаев- Ел Падре. Текстът е провокиран от постоянната промяна в хората.

„Кефи ме, че ми се падна нещо такова. Песента се върти много и е вайръл и младите много ще се израдват. Мила Роберт ме вдъхнови дори за прическата. Надявам се да съчетая танците с пеенето“, сподели Джулиана Гани.

„Изключително талантливо същество си. Мила има невероятна харизма, но и ти имаш същата. Браво, изключително се справи“, категорична е Хилда Казасян.

Бутонът на късмета бе благосклонен към естрадната легенда Панайот Панайотов и му отреди образа на италианския изпълнител Al Bano Carrisi. Върхът в творческото дуо Албано и Ромина е през далечната 1982 година когато изпяват песента Felicita. Същата година най-известният италиански дует записва песента „Angeli“, която Панайот изпълнява тази вечер и тя затвърждава мястото им на Олимп на световната поп музика. Ал Бано Каризи е с уникален и неповторим глас и е работил със звезди като Адриано Челентано и „Ролинг стоунс“. С половинката си Ромина Пауър издават 20 успешно албума и се превръщат в едни от най-обичаните италиански изпълнители на всички времена. Двамата създават най-запомнящите се и емблематични златни хитове на италианската популярна музика като "Liberta", "Ci sara", "Cara terra mia", "Ma il cuore no", "Angeli", "Sempre sempre" и много други.

„Искам по-висока оценка. Живее ми се и искам да ме оцени Хилда. Важното е да се забавляваме. Ще трябва да вляза в образа и да го пресъздам визуално“, признава Панайот Панайотов.

„Това бе друга постановка на пеене и вие сте се справили перфектно. В този случай когато образа е статичен, пеенето е важно“, е мнението на Хилда. „Бил съм с Ал Бано и Румина, тъй като правих концерт с тях. Искам да ви поздравя, тъй като направихте височините точно като него“, допълва Фънки.

Младата и красива Християна Лоизу, която в предишния лайв се справи блестящо с мъжкото превъплъщение и се появи под прожекторите като Usher, тази вечер отново влиза в обувките на мъж, но от времето на диското. Лоизу изпълнява диско хита на Jimmy Sommervile „You Make Me Feel“. Шотландецът със силно характерен глас - фалцетен стил на пеен, печели голяма популярност в средата на 80-те години още с първата си група Bronski Beat, успехът се повтаря и с дутото The Communards. През 1988 година Джими Съмървил избира солова кариера и едно от емблематичните му парчета е кавъра на диско хита на Силвестър Джеймс.

„Много енергична песен. Джими пее през цялата песен във фалцет. Репетиционния процес много ме забавлява тази седмица. За песента ми трябва много опора, за да успея да успея да изпея“, разказва Лоизу.

„Страхотно изпя песента. Гримът бе прекрасен и направи образа“, се включва с коментар Веселин Маринов. „Абсолютно геройство бе този образ. Фалцетното пеене беше доста трудно, но се справи“, допълва Любо Киров.

Актьорът и водещ Иво Аръков в предишния лайв на „Като две капки вода“ се преобрази като секс символа Джордж Майкъл и изпълни хита му „Wake Me Up Before You Go Go”. Бутонът на късмета отново го превръща в секс символ, но този път ще покорява сърцата на момичета и момчета като испанския изпълнител Enrique Iglesias. Синът на известният испански певец Хулио Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език, който е не само изключително успешен, но му носи награда „Грами“. През 1999 година Енрике изпълнява сингъла „Bailamos“, която в превод на английски означава We Dance и тя е част от саундтрака към филма „Този див, див Запад“. По-късно парчето става част от четвъртия и дебютен англоезичен албум на Иглесиас „Bailamos“ от 1999 година. Bailamos“ достигна номер едно в испанската класация за сингли и в американската Billboard Hot 100 и стана хит в много страни по света.

„Има твърде много еротика в тази песен. Ще отделя цяла седмица на детайлите и акцентите. В песента има много секси акценти. В песента има много елегантно съчетание на любов и страдание“, разкрива Иво Аръков.

„Мисля, че това бе най-хубавото ти превъплъщение. Вълнувам се и мисля как няма да не спечелиш днес. Безпристрастна съм – сълзлива, сладникава страст, но ти го направи прекрасно“, коментира Хилда. „Той не преигра и това е най-добрия образ на Иво до момента. Лесно можеш да преминеш границата, но той го задържа“, допълва Любо Киров.

Бутонът на късмета не е много благосклонен и към Наско от Б.Т.Р. Рок вокалът се наложи да влезе в обувките на оперен тенор, естраден певец, и дори облече народната носия на Николина Чакърдъкова. В днешния лайв ще му се наложи да танцува като диско звездата Rick Astley, който е един от най-популярните музикални изпълнители на 80-те и 90-те години на ХХ век. Сред най-известните хитове на английския поп-певец са „Never Gonna Give You Up“, която Наско ще изпълни и „She Wants To Dance With Me“. Парчето е с типично Евро-диско звучене, който се задържа за дълго време на върха на музикалните класации в Англия и по-късно още 15 други страни.

„Има специфично звучене и ще ми е трудно за пресъздаване. Осъзнавам колко много трябва да се променя, но е важно да намеря правилната посока. Затруднен съм от танците, тъй като той през цялото време танцува. Не е моята бленда, но се надявам този път да направя неговата характерна бленда“, признава Наско.

„Когато се забавлява човек, това си личи. Говорихме си дали ще хванеш едно специално прехрипане и като го чухме се спогледахме. Беше много добре“, каза Любо Киров. „Беше уникален Наско. Песента отива на твоето пеене, но повече гледах как ще направиш образа“, допълва Веселин Маринов.

Последна за вечерта на сцената на „Като две капки вода“ излиза актрисата от „Сатиричния театър“ Елена Атанасова. В предишния лайв Елена се раздаде на сцената с много танци и сложна хореография, но днешната й имитация изисква статичност и предаване на емоция само и единствено чрез гласа на великата Паша Христова. С песента „Повей, Повей“ българската легенда споделя статуетката за първо място на „Златният Орфей“ с друга емблематична песен „Една българска роза“. Песента е по музика на Йосиф Цанков, а текстът е написан от Димитър Василев. Въпреки трагичната й съдба и краткия й живот, певицата загива в самолетна катастрофа на 21 декември 1971 година и остава завинаги на 25 години, тя е обявена за певица на столетието, а „Една българска роза“ е избрана за една от най-популярните песни на ХХ век.

„Изключително малко жестове прави Паша Христова, а през очите излиза цялата емоция. Трябва да обуздая себе си и енергията, която имам. Репетирала съм да нямам експанзивност, а всичко да е обрано и изразително. Затрудни ме мощния й глас“, признава Елена.

„Много въздействащо беше изпълнението и присъствието на сцената“, каза Хилда. „Влезе в образа и времето, без пеенето да е най-доброто. Потъна в образа и успя да се развълнуваш сама“, допълни Любо Киров.