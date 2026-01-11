Като се прибирах пеша, ми направи впечатление, че веднага след сметосъбиращата компания кофите за боклук в жк. „Надежда” 1 са почти пълни. Като стигнах вкъщи, забелязах, че все още не са минали през нашия блок и започнах да ги чакам. Дойдоха, изсипаха контейнерите в камиона и започнаха да събират боклука около кофите, както е редно. Продължих да наблюдавам. Събраха боклука (без да се стараят много), като го оставиха в кофите без да ги изсипят в камиона и така кофите останаха почти пълни. Заснех на видео това им действие, вижда се и номерът на камиона. Реших, че при евентуална проверка от ваша страна(ако изобщо някой обърне внимание), може да се оправдаят, че се е препълнило товарното отделение на машината и отидох на другата тераса, която гледа зад блока и заснех видео на следващото действие, като историята се повтори. Става дума за днес 11.01.26, бл. 153, кв. „Надежда” 1 . По този начин не мисля, че ще се реши кризата с боклука в града. Така правят само отбий номер.