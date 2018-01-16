С посинено око и разбит нос, бившият футболист Даниел Златков извоюва победа в първия си ММА двубой. Той спечели с технически нокаут след два рунда срещу актьора Атанас Михайлов.

КЪРВАВ СПОРТ: Един тренировъчен ден със звездите на ММА (ВИДЕО)

„Радвам се, че успях да се бия. Няколко часа преди мача не знаех срещу кого ще се бия. Аз отидох в залата и не знаех срещу кого ще се бия. Бях много изнервен и това допринесе за не толкова доброто представяне от моя страна“, коментира Златков.

Българският Роналдо – от футболния терен до ММА боевете (ВИДЕО)

„Можеше победата да стане с по-убедителен завършек. Страшно много хора ми предлагаха да се бият срещу мен. Аз обаче не определям моя съперник. Други хора избират кой срещу кого. Моят съперник показа, че е много издръжлив и е във форма“, добави бившият футболист.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.