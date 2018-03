Новопостроен пешеходен мост, минаващ над шестлентов път в Маями, се срути, съобщават от полицията, предава AFP, цитирана от "Фокус". Властите потвърдиха, че има загинали.

Мощно торнадо в Кентъки взе две жертви (ВИДЕО)

A post shared by Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) on Mar 15, 2018 at 11:05am PDT

Започнала е операция по спасяването на хората и колите, попаднали под останките на моста, който е бил пуснат в употреба в събота, 10 март, и който е трябвало да свързва Международния университет във Флорида със студентски кампус, намиращ се наблизо. Проектът за поставянето на моста е дело на университета.

Влак дерайлира в Мексико Сити, има жертви (ВИДЕО)

“I’m shaking” Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after a pedestrian bridge collapsed onto a roadway. https://t.co/q1ov3VchPl pic.twitter.com/O62pEZnLwZ

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it - the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt