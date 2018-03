От далечна Америка, родината на съвременния танц, у нас пристигат най-добрите и иновативни девет танцови компании и хореографи за участие в SPOTLIGHT: USA – платформа за съвременен танц от САЩ, която ще се проведе между 26 и 28 март в Пловдив.

В града на тепетата артистите ще приковат вниманието не само на българската публика, но и на десетки международни гости от повече от 30 държави по света - директори на театри, фестивали и културни институти от Европа, Азия и Латинска Америка.

От Индия до Мексико и от Япония до Тунис, сред тях са Марк Олив (Teatre Mercat de les Flors - Барселона), Кристиан Вати (Internationale Tanzmesse - Дюселдорф), Ивона Кройцманова (Танец – Прага), Сухай Чан (Международен фестивал за танц в Сеул), Саори Миками (Setagaya Public Theatre – Токио), както и много други.

Международно жури избра разнообразните по стил изразни средства и каузи спектакли от тридневния танцов форум. Съвсем скоро предстои да се насладим на протестна салса и хип-хоп, зареждащо съчетание от модерен балет и електро рок концерт на живо, танцови експерименти, мултимедийни спектакли, съживени митове от Карпатите и още интересни представления от богатата и пъстроцветна съвременна сцена в САЩ. Мащабната програма се допълва от отворени танцови ателиета и филмови прожекции за професионалисти, учащи и любители на това завладяващо изкуство.

„Буйна вода“ на компанията от Лос Анджелис CONTRA-TIEMPO е откриващият спектакъл на платформата на 26 март от 20:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“. Трупата връща салсата към нейния първообраз като социален танц и форма на самоизразяване на афро-кубинските общности в Куба, откъдето са корените и на хореографа Ана Мария Алварез. Хип-хоп, вокали на живо, препратки към пиесата на Шекспир „Бурята“ и специална звукова среда в залата ще създадат усещане на порои и природни стихии. Така артистите ще напомнят, че водата не е ресурс за прахосване и злоупотреба, а безценно право за живот.

CONTRA-TIEMPO е една от най-смелите танцови компании в САЩ, а представленията им с градски латино танци приковават вниманието към значими световни проблеми. В този случай - сушата, експлоатацията на природата, икономическото подчинение и насилието.

Agua Furiosa (2016) - promo from Ana Maria Alvarez on Vimeo.

Рок звездата на програма ще изгрее на сцената на 27 март от 20:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“. Тогава предстои енергичното съчетание от модерен балет и industrial концерт, което донесе на хореографа Кейт Уолик немалко суперлативи от критиците. Нейният „Индустриален балет“ е вдъхновен от ранните Nine Inch Nails, бунтовния дух и артистичната свобода на Сиатъл, едно от средищата на световната музикална индустрия. Хореографията съчетава изящните движения от балетните сцени, непринудени танци от нощните клубове и динамиката на днешния живот в мащабна продукция – танцов спектакъл и концерт на живо едновременно.

Industrial Ballet from Kate Wallich + The YC on Vimeo.

На финала ще разберем и какво представляват „Принципите на несигурността“. Спектакълът е вдъхновен от художничката Майра Калман и нейните остроумни илюстрации за кориците на The New Yorker, колонката й във в. New York Times и авторските й книги. Калман описва с бои, четки и остроумие както абсурдите на историята, живота и смъртта, така и смешната страна на ежедневието, а хореографът Джон Хегинботам и неговите танцьори майсторски превъплъщават всички тези сюжети на сцената.

На Голяма сцена и в Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив също предстоят интересни представления – истинската приказка на жена, спасена от изкуството в „Цвете скелет“. Експерименталният танцов дует <fidget> ще представи спектакъла “Заден двор“, създаден в сътрудничество с известния американски хореограф–импровизатор Стив Пакстън. Шест жени от различни поколения ще подложат на изпитание шаблоните за женското тяло и приемането му като обект в „Усещане / объркване“, а соловото изпълнение на Кристин Бонанси ще събере съвременната мултимедия и елементи от философията на Ницше в „Толкова човешко“.

В града на тепетата предстоят наситени от съвременен дни. Пълната програма ще намерите тук .

