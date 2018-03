Във връзка с влошената метеорологична обстановка в Лондон и силния снеговалеж, който се очаква да продължи и през следващите 24 часа, летищните власти не изключват възможносттаза отмяна или отлагане на полетите, излитащи или кацащи от и на летище „Хийтроу“, информира посолството ни в Лондон.

Десетки отменени полети заради лошото време в Лондон

Към този момент има 70 отменени полета, основно за северната част на страната, Париж, Милано, Ница и др. В тази връзка, Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани да проверяват актуалната информация за статута на техните полети на интернет страницата на съответната авиокомпания.

